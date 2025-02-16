2025-02-16 18:45:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أصدر مجلس الخدمة الاتحادي، الأحد، توضيحًا بشأن تعيين المستقيل والمُحال على التقاعد دون إكماله السن القانونية، مبينا أن المشمولين بقرار إعادة التعيين هم الأوائل وحملة الشهادات العليا. وقال المجلس في بيان، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إنه سبق لمجلس الخدمة العامة الاتحادي وان أصدر قراره ذي الرقم 385في 20231024 ، ومضمونه عدم وجود مانع قانوني من تعيين المستقيل من وظيفته ، او المُحال على التقاعد دون إكماله السن القانونية ، بشرط ان يكون تاريخ استقالته او إحالته على التقاعد يسبق صدور قرار توظيفه الجديد من مجلس الخدمة العامة الاتحادي ، مع الاشارة إلى ضرورة عدم وجود مانع قانوني يحول دون توظيفهم. وأضاف، أن المقصود هنا إن المشمولين بهذا القرار والذين يمكنهم التقديم على التوظيف من الفئات التي تم ذكرها في قانون الموازنة الاتحادي ذو الرقم 13 لسنة 2023 المشمولين بالقانونين الرقمين 59 و67 لسنة 2017 الخاصين بالأوائل وحملة الشهادات العُليا ، وقانون رقم 6 لسنة 2000 الخاص بذوي المهن الطبية والصحية. وتابع البيان: لكل ماورد أعلاه ، المجلس يدعو الجميع إلى تحري الدقة التامة في فهم ما تم نشره وتفسيره. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام