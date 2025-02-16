2025-02-16 19:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر في شرطة كركوك، يوم الأحد، بصدور أمر من وزارة الداخلية بتعيينالعميد شيرزاد مارف زنكنة بمنصب نائب قائد شرطة المحافظة، والذي باشر بمهام عمله.

وأبلغالمصدر وكالة شفق نيوز، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري أصدر أمراًبتعيين العميد شيرزاد مارف زنكنة، والذي باشر بمهامه خلفاً لنائب قائد شرطة كركوك اللواءعلي مطشر الذي أحيل على التقاعد قبل نحو ستة أشهر".

وأشارإلى أن "المنصب شاغراً حتى تم حمسه لصالح العميد شيرزاد مارف عن المكونالكوردي".

وفيالسياق، قال محافظ كركوك ريبوار طه مصطفى، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز"نبارك لنائب قائد شرطة كركوك العميد شيرزاد مارف زنكنة بمهامه الجديدة".