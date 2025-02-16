فتح بوابة جديدة بالمنطقة الخضراء وسط بغداد.. مبنى البرلمان سيكون بلا حواجز

2025-02-16 19:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الأحد، بالمباشرة برفع الحواجزالكونكريتية لفتح البوابة التي تربط مجلس النواب بمدخل نفق الزيتون.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "هناك آليات تابعة للفرقة الخاصةالمسؤولة عن حماية المنطقة الخضراء، بدأت بعملية رفع الصبات الكونكريتية لفتح البوابةالتي تربط مجلس النواب بمدخل نفق الزيتون وقرب بوابة التشريع".

يذكر أن مصدراً أمنياً مطلعاً أفاد، في وقت سابق، عن اتخاذ قرارات عليالفتح المنطقة الخضراء وانهاء الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد.

وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، وجه في 30 أبريل/نيسان2023، بالسماح للمواطنين بزيادة ساعات استخدام طرق المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

وتسمح السلطات الامنية العراقية بفتح مداخل المنطقة الخضراء أمام حركةسير مركبات المواطنين عند مداخل ومخارج نفق الزيتون باتجاه المنطقة الخضراء، وساحةدمشق (العلاوي) باتجاه الجسر المعلق، الحارثية، وذلك من الساعة الخامسة صباحاً لغايةالساعة السابعة مساءً.

وتضم المنطقة الخضراء المحصنة أمنياً مبانٍ حكومية إضافة إلى مقار البعثاتالدبلوماسية، والسفارات الأجنبية في العراق.