زيدان يؤكد عدم شمول الإرهابيين بقانون العفو العام

2025-02-16 19:55:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، اليوم الأحد (16 شباط 2025)، التزامه بعدم شمول أي عنصر من عناصر تنظيم داعش الإرهابي كان قد اقترف جرائم ضد الإيزيديين ضمن قانون العفو العام.

جاء ذلك، بحسب بيان مكتبه الإعلامي، تلقته "بغداد اليوم"، خلال لقاء النائبة فيان دخيل بالقاضي فائق زيدان اليوم، حيث نقلت إليه مخاوف المجتمع الإيزيدي بشأن إمكانية شمول الإرهابيين الذين ارتكبوا جرائم بحق الإيزيديين ضمن أحكام هذا القانون.

وأكد زيدان، وفقا للبيان، أن "القضاء العراقي ملتزم بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، وعدم السماح بإفلاتهم من العقاب، تأكيدًا للعدالة وإنصافًا للضحايا وحمايةً لحقوق الأقليات الدينية في العراق".