السامرائي يؤكد أهمية الحوار بين مختلف الأطراف وترسيخ الاستقرار المجتمعي

2025-02-16 19:55:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

بحث رئيس تحالف العزم، مثنى السامرائي، اليوم الأحد، (16 شباط 2025)، في مكتبه بالعاصمة بغداد، مع وفد من المؤسسة الأوروبية للحوار والتنمية برئاسة علاء البهادلي، آفاق التعاون في دعم الجهود الوطنية لتعزيز الاستقرار وترسيخ مفاهيم الحوار والتفاهم المجتمعي.

وأكد السامرائي، بحسب بيان للمكتب الاعلامي لتحالف عزم، تلقته "بغداد اليوم"، "أهمية الحوار البنّاء بين مختلف الأطراف، ودور التعاون الدولي في ترسيخ الاستقرار المجتمعي، "مشيرًا إلى "أهمية دعم البرامج التي تسهم في تقوية النسيج الاجتماعي، لا سيما في المناطق التي شهدت تحديات كبيرة خلال السنوات الماضية".

من جانبه، استعرض البهادلي رؤية المؤسسة الأوروبية للحوار والتنمية في تعزيز التفاهم بين المجتمعات، والتعاون مع الجهات المحلية لتحقيق نتائج ملموسة تصب في خدمة الاستقرار المجتمعي.

كما أعرب البهادلي عن تقديره لجهود السامرائي في متابعة الملفات ذات البعد الإنساني والاجتماعي.