محمد المخلافي: تزيف التاريخ وتأثيره على الصراعات المعاصرة في “سؤال النار” للكاتب العراقي علي لفتة سعيد
2025-02-16 20:00:05 - المصدر: راي اليوم
محمد المخلافي
رواية “سؤال النار” للكاتب العراقي علي لفتة سعيد تُعد العمل السادس عشر له، وهي تأمل عميق في تأثير التاريخ على واقعنا المعاصر. تنطلق الرواية من إحباطات متجذرة، حيث يعبر البطل عن قلقه من دور المدونين في تشكيل الوعي الجمعي، متسائلًا: “لولاكم لما حصل ما حصل في العراق من دمار وتفجيرات وقتل…”.
تحمل الرواية في طياتها دعوة للقراء للتفكير في كيفية تأثير السرد التاريخي على فهمنا للعالم، مقدمةً رؤية معقدة للصراعات الداخلية التي يعيشها الأفراد في زمن يتسم بالعنف والتوتر.… [+]