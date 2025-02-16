2025-02-16 20:10:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

في تطور جديد يخص القطاع المصرفي العراقي، وردت معلومات حول التعليمات الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية، والتي من المقرر أن تفرض قيودا على عدد من المصارف وشركات الدفع الإلكتروني في العراق.

وبحسب مصدر خاص لـ"بغداد اليوم"، فإن القيود ستشمل خمسة مصارف أهلية وثلاث شركات دفع إلكتروني، فيما لم تشمل المصارف الحكومية.

وشملت القيود خمسة مصارف أهلية هي: "المشرق، المتحد، السنابل، أين العراق، والمسك"، إضافة إلى ثلاث شركات دفع إلكتروني هي: "أموال، القاصة، والساقي".

وبالرغم من أن القيود تؤثر على المصارف الأهلية والشركات الخاصة فقط، فإنها تثير تساؤلات بشأن التأثيرات المحتملة على الاقتصاد العراقي والعلاقات المالية مع النظام المصرفي الدولي. يذكر أن هذه التطورات تأتي في وقت حساس بالنسبة للاقتصاد العراقي الذي يواجه تحديات كبيرة.

في السياق، أفاد مصدران مطلعان، اليوم الأحد، (16 شباط 2025)، بأن البنك المركزي العراقي، سيمنع بنوك محلية من التعامل بالدولار.

ونقلت وكالة رويترز عن المصدرين قولهما: "البنك المركزي العراقي سيمنع 5 بنوك محلية من التعامل بالدولار بطلب الخزانة الأمريكية".

وأضاف المصدران، أنه "سيتم حظر 3 شركات لخدمات الدفع من التعامل بالدولار وفقا لطلب الخزانة الأمريكية".

وأشارا الى أن "أمريكا قدمت طلبها بسبب انتهاكات نقدية جسيمة وتهريب الدولار إلى خارج البلاد".

وكان البنك المركزي العراقي، قد نفى في وقت سابق من اليوم الأحد، الأنباء عن تعرض مصارف عراقية للعقوبات الدولية، داعية إلى "اعتماد القنوات الرسمية لمعرفة آخر الأخبار".