فائق زيدان: الإرهابيين غير مشمولين بقانون العفو العام

2025-02-16 20:30:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، اليوم الأحد، التزامه بعدم شمول أي عنصر من عناصر تنظيم داعش الإرهابي كان قد اقترف جرائم ضد الإيزيديين ضمن قانون العفو العام. جاء ذلك، بحسب بيان مكتبه الإعلامي، تلقته (المدى) خلال لقاء النائبة فيان دخيل بالقاضي فائق زيدان اليوم، حيث نقلت إليه مخاوف المجتمع الإيزيدي بشأن […]

