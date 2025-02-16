2025-02-16 20:30:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامةلشؤون الالغام في محافظة دهوك، يوم الأحد، نجاح فريق إزالة الألغام والمتفجراتبالتعاون مع فريق ضمان الجودة (QA) في تدمير 260 لغماً ومواد متفجرة في قرية كواش التابعةلقضاء سميل.

وقال ريكر بيسفكي، المتحدث باسمالمديرية العامة لشؤون الألغام في دهوك، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "فريقهمتمكّن بعد جهود مكثفة من تدمير 260 لغماً ومواد متفجرة جمعت من مناطق مختلفة فيالمحافظة شملت هذه المتفجرات قذائف مدفعية وقذائف هاون وقذائف RPG والتي كانت تشكّل تهديداً محتملاً لحياة السكان المدنيينوزرعت في زمن الحكومات العراقية السابقة".

وأضاف بيسفكي، أن "عمليةالتدمير نفذت وفقا للمعايير الفنية الدولية مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمانسلامة الفرق المشاركة والسكان القريبين من الموقع".

وأشار بيسفكي، إلى "استمرارجهود المديرية في إزالة المخلفات الحربية وتأمين المناطق الملوثة حرصا على سلامةالمواطنين"، داعياً إلى "توخي الحذر عند الاشتباه بوجود اجسام غريبة أومخلفات حربية وحثهم على الابلاغ الفوري عبر الاتصال بالخط المجاني (182)".