ليفربول يجتاز وولفرهامبتون بثنائية.. ومحمد صلاح يحطم رقم هالاند

2025-02-16 20:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تغلب نادي ليفربول على وولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف في المباراةالتي جمعت الفريقين، يوم الأحد، على ملعب أنفيلد، ضمن الجولة 25 من الدوري الإنجليزيالممتاز.

وتقدم ليفربول بهدفين عن طريق لويس دياز ومحمد صلاح في الدقيقتين 15 و37،فيما سجل ماتيوس كونيا هدف وولفرهامبتون في الدقيقة 67.

ورفع الريدز رصيده للنقطة 60 في صدارة الترتيب، موسعا الفارق مع آرسنالإلى 7 نقاط، فيما توقف الوولفز عند 19 نقطة في المركز السابع عشر.

رقم قياسي جديد لمحمد صلاح

ورفع صلاح رصيده من الأهداف إلى 23 محتلا صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزيللموسم الحالي بفارق 4 أهداف عن إيرلينغ هالاند.

وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن صلاح وصل إلى هدفه رقم101 بملعب أنفيلد خلال مباريات البريميرليغ.

كما بات صلاح أكثر لاعب يسجل أهدافا من علامة الجزاء في تاريخ الريدز بالدوريالممتاز، بالتساوي مع ستيفن جيرارد، بواقع 32 هدفا.

قائمة هدافي الدوري الإنجليزي لموسم 2024/2025

1- محمد صلاح 23 هدفا

2- إيرلنغ هالاند 19 هدفا

3- كريس وود 18 هدفا

4- ألكسندر إيزاك 17 هدفا

5- بريان مييومو 14 هدفا

6- كول بالمر 14 هدفا

7- ماثيوس كونها 12 هدفا

8- كاستن كلويفرت 11 هدفا

9- أولي وانكينز 11 هدفا

10- جون فيليب ماتيتا 11 هدفا