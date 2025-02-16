أدوية سامراء تستأنف إنتاج مرهم الفيوسيسام بعد توقف لأكثر من 4 سنوات

2025-02-16 20:35:01 - المصدر: واع

صلاح الدين – واع – فليح العبيديأعلنت الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء، إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، استئناف إنتاج مرهم الفيوسيسام (Fucisam) المعالج لالتهاب العظام والشغاف، بعد توقف دام أكثر من أربع سنوات.وأوضح المدير العام للشركة، المهندس الكيميائي محمد عبد القادر النعيمي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "ملاكات الشركة باشرت بإنتاج مرهم الفيوسيسام ضمن الخطة الإنتاجية لشهر شباط الحالي، بعد تجاوز العقبات الفنية وتوفير المواد الأولية اللازمة"، مشيراً إلى أن "عملية الإنتاج تتم في بناية ابن حيان وقسم السيطرة النوعية، بمساندة الأقسام الفنية الأخرى".وأضاف، أن "هذا المرهم يُعد من المضادات الحيوية ضيقة الطيف، ويُستخدم في علاج التهاب العظم والتهاب الشغاف العنقودي، بالإضافة إلى الالتهابات الناتجة عن المكورات المقاومة للبنسلين"، مؤكداً أنه سيتم تجهيز وزارة الصحة والسوق المحلية به لتلبية احتياجات المرضى.وأشار النعيمي إلى أن "الشركة مستمرة في جهودها الرامية إلى توفير المستحضرات الدوائية المعالجة لمختلف الأمراض، بما فيها الأمراض المزمنة، وبجودة عالية وأسعار مناسبة تتماشى مع القدرة الشرائية للمواطن العراقي".