أربعة مشاهد من فوز منتخب الشباب على السعودية

2025-02-16 20:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

نجح منتخب العراق للشباب في تحقيق أول انتصار له في بطولة آسيا للشباب تحت 20 عامًا بالصين، بتغلبه على نظيره السعودي بهدف نظيف، اليوم الأحد (16 شباط 2025).

وتواجه المنتخبان على ملعب مركز يانان في مدينة شينجن لحساب مباريات الجولة الثانية من دور منافسات المجموعة الثانية، التي شهدت اليوم أيضًا فوز الأردن على كوريا الشمالية بهدفين لهدف.

وحمل هدف العراق الوحيد إمضاء قائد ليوث الرافدين اللاعب أموري فيصل، من خلال تسديدة متقنة من كرة ثابتة في الدقيقة 25 من عمر اللقاء، ليحافظ زملاؤه على هذا الهدف حتى النهاية، ويحققوا فوزًا يعود إلى أربعة أسباب.

رغبة كبيرة في تحقيق الفوز

منذ الدقيقة الأولى، ظهر منتخب العراق للشباب بحماس كبير ورغبة جامحة في تحقيق الانتصار مهما كلف الأمر، لتعويض التعادل في المباراة الأولى أمام كوريا الشمالية.

المنتخب العراقي لم يتوقف عن الهجمات منذ بداية الشوط الأول وحتى نهايته، فيما استطاع أن يمتص اندفاع الفريق السعودي في الشوط الثاني، ليتحول الحماس من الهجوم إلى الدفاع، وخصوصًا عند الحارس وسام علي الذي كان في قمة مستواه اليوم.

قيمة أموري

قائد الفريق أموري فيصل كان حاسمًا في المباراة، ليس بسبب تسجيل الهدف فحسب وإنما لقدرته على إدارة الهجمات وتنظيم اللعب في الثلث الأخير من الملعب.

فيصل لم يكن حاضرًا منذ الدقيقة الأولى أمام كوريا الشمالية، بسبب تعرضه لإصابة خلال تحضيرات ليوث الرافدين للبطولة الآسيوية، لكنه اليوم كان في أتم الجاهزية، وكان مفتاح هجمات منتخب العراق للشباب، وأيضًا أضاف الاتزان اللازم للفريق.

خطورة قابيل ونواف

اللاعبان مصطفى قابيل ومصطفى نواف شكلا الكثير من المشكلات لدفاع الأخضر السعودي طيلة دقائق المباراة، إذ كانا شعلة من النشاط على الرواقين الأيمن والأيسر.

اللاعبان وصلا إلى المرمى في أكثر من هجمة، لكن عدم الإنهاء السليم حال دون تسجيل الثنائي للأهداف، ولم يقتصر دور الثنائي على الهجوم، وإنما كان لهما دور كبير في المشاركة في الدفاع والتغطية لإحباط الهجمات السعودية، ليستحقا أن يكونا ضمن نجوم اللقاء بجدارة.

التعلم من الأخطاء

نجح مدرب منتخب الشباب عماد محمد في التعلم من الأخطاء التي وقع فيها منتخب ليوث الرافدين أمام كوريا الشمالية، إذ تعامل بذكاء كبير مع المباراة ومع منافسه السعودي.

محمد نجح في حث لاعبيه على التركيز الكبير، فرغم النقص العددي بطرد اللاعب علي مخلد في الدقيقة 77، إلا أنه أجرى تغييرين سريعين، أنعش بهما دماء الفريق وفرض سيطرته على خط الوسط، ليؤمن الانتصار الثمين في المباراة المهمة.

وبهذا الفوز، ارتقى منتخب العراق للشباب إلى صدارة المجموعة الثانية في كأس آسيا تحت 20 عامًا برصيد 4 نقاط، فيما توقف رصيد الأخضر السعودي عند النقطة الثالثة في وصافة الترتيب، بالتساوي مع منتخب الأردن.

وتقام الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية يوم الأربعاء المقبل، حيث يلتقي العراق مع الأردن، والسعودية مع منتخب كوريا الشمالية.