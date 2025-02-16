مدرب الشباب: استحقينا الفوز على السعودية ومباراة الأردن ستكون صعبة

2025-02-16 20:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكد مدربُ منتخب الشباب لكرةِ القدم، عماد محمد، اليوم الأحد، (16 شباط 2025)، أن المنتخبَ استحقَ الفوزَ على منتخبِ السعودية بهدفٍ من دون ردٍّ ضمن مبارياتِ الجولة الثانية للمَجموعةِ الثانية لبطولةِ آسيا دون 20 عاماً، ليتصدرَ مجموعته برصيد 4 نقاط.

وحقق منتخبُ الشباب الفوزَ على منتخبِ الأردن بهدفٍ من دون ردّ سجله اللاعبُ أموري فيصل في الدقيقة 25 من ركلةٍ حرةٍ مباشرةٍ، وأكمل منتخبنا الشبابيّ المباراةَ بعشرة لاعبين بعد طردِ اللاعب علي مخلد في الدقيقة 77 نتيجة حصوله على الإنذارِ الثاني.

وقال عماد محمد عقب نهايةِ المباراة: "لقد كانت مباراةً صعبةً علينا، المنتخبُ السعودي منتخبٌ قوي وصعبٌ، ولديه حضوره الدائم في البطولاتِ الآسيويّة على مستوى جميع البطولات، ولكننا عرفنا كيف نخوضُ المباراة، ونجحنا بإدارةِ وتسييرِ المباراةِ لصالحنا، وتحقيق فوزٍ مهمٍ جعلنا في صدارةِ المجموعة".

وأضاف "استحقينا الفوزَ، وأشكر اللاعبين على الأداءِ الكبير والالتزامِ بالواجباتِ في شوطي المباراة، والفريقُ أظهرَ تماسكه وشخصيته بعد حالةِ الطرد المُثيرة ضدنا".

وشدد "يجب علينا نسيانُ هذه المباراة، والتفكير والتركيز على مباراةِ الأردن المُقبلة، لكونها مباراةً صعبةً أيضاً، وحاسمةً لنا لضمانِ التأهل الرسميّ إلى الدور ربع النهائي للبُطولة".

وتتأهل المنتخباتُ الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى في بطولةِ آسيا إلى نهائياتِ كأس العالم للشباب دون 20 عاماً 2025 والتي تستضيفها تشيلي.



