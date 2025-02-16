بسبب شبهات فساد.. لجنة تحقيقية وزارية لمراجعة "تظلمات" ملحق تربية الأنبار

2025-02-16 20:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلنت وزارة التربية، يوم الأحد، عن تشكيل لجنة تحقيقية لمراجعة التظلماتالمتعلقة بملحق مديرية تربية الأنبار، بعد ورود إبلاغات تفيد بوجود تلاعب فيالأسماء التي تم رفعها ضمن قوائم معينة.

وأكدتالوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن هذه الخطوة تأتي استجابة لشكاوى قدمهاعدد من المتضررين الذين أشاروا إلى عدم شمولهم بالقوائم بالرغم من استيفائهمللشروط المطلوبة.

وذكرتالوزارة أن اللجنة ستعمل على مراجعة الوثائق والتأكد من صحة الإجراءات التي تماتخاذها في عملية رفع الأسماء، وضمان عدم وجود أي خروقات قانونية أو تجاوزات تؤثرعلى العدالة والشفافية.

وأثارالموضوع جدلاً واسعاً في محافظة الأنبار، حيث عبّر العديد من المواطنين عناستيائهم من تكرار مثل هذه القضايا التي تؤثر سلباً على العملية التربوية، وطالبواالوزارة باتخاذ قرارات صارمة لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات مستقبلاً.

يُذكرأن وزارة التربية كانت قد أصدرت في وقت سابق توجيهات بتفعيل آليات الرقابةوالمتابعة لضمان نزاهة عمل المديريات العامة في المحافظات.