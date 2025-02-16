2025-02-16 21:15:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد مدرب نادي الشرطة محمد عبد العظيم، اليوم الأحد، إيمانه بلاعبيه، مبينا سنقدم أداءً يليق بالكرة العراقيّة أمام فريق العين ونطمح لإنهاء مشوارنا الآسيويّ.وقال نادي الشرطة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "عقد اليوم الأحد المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الشرطة والعين لحساب بطولة دوري ابطال آسيا لفرق النخبة والتي ستقام يوم غدٍ الاثنين في ملعب الزوراء.وقال مدرب الشرطة محمد عبد العظيم – حسب البيان- أننا " نؤمن بلاعبينا، وسنقدم أداءً يليق بالكرة العراقيّة أمام فريق العين ونطمح لإنهاء مشوارنا الآسيويّ بانتصارٍ يُسعد الجماهير العراقيّة، وجماهير الشرطة على وجهِ الخصوص".وأضاف، " درسنا نقاطَ قوة العين، وسنواجهه بثقةٍ بالرغم من الظروفِ التي يمرُّ بها هذا الموسم،مبيناً أن الشرطة ينافسُ بقوةٍ في الدوري، ونخوضُ البطولةَ الآسيويّة بمعنوياتٍ عاليةٍ لإسعادِ جماهيرنا".من جهته قال اللاعب بسام شاكر أن "البطولةُ الآسيويّة تضعنا أمام تحدياتٍ كبرى، والمنافسةُ تتطلبُ أعلى المُستويات ،خضنا مواجهاتٍ قويةً واستفدنا منها، وتركيزنا الآن منصبٌ على تجاوزِ العين غداً".وأضاف، أننا " لعبنا أمام فرقٍ عالية المستوى يعززُ خبرتنا، ونسعى دائماً لتحقيق الأفضل وسيكون جمهورنا سلاحنا أمام العين، وسندخل المباراةَ بعقلية الانتصار".وسيلتقي نادي الشرطة ضيفه لعين الإماراتي ضمن الجولة الثامنة من بطولة دوري أبطال آسيا النخبة في مباراة مرتقبة تقام في ملعب الزوراء عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت بغداد يوم غدٍ الاثنين.