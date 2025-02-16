المشهداني يصل العاصمة التركية أنقرة

2025-02-16 21:20:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وصل رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، مساء اليوم الأحد (16 شباط 2025)، إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية.

وبحسب يبان مكتبه الإعلامي، تلقته "بغداد اليوم"، من المتوقع أن "يجري المشهداني خلال الزيارة عدة لقاءات مع مسؤولين أتراك لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين العراق وتركيا، ومناقشة التطورات الإقليمية الراهنة".

وأكد البيان، أن "المباحثات ستشمل أيضًا مناقشة ملفات تتعلق بتطوير العلاقات بين المؤسسات التشريعية في البلدين وتعزيزها، بما يخدم مصلحة الشعبين العراقي والتركي".