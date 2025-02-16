المشهداني يصل إلى أنقرة في زيارة رسمية

2025-02-16 21:35:01 - المصدر: واع

بغداد- واع

وصل رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم الأحد، إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس النواب محمود المشهداني وصل إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية".

وأضاف، أنه "من المؤمل أن يجري الرئيس المشهداني عدة لقاءات مع المسؤولين في تركيا للتباحث حول تطوير العلاقات بين البلدين ومناقشة التطورات التي تشهدها المنطقة".

وأشار الى أن "المشهداني سيناقش مع المسؤولين أيضا ملفات تتعلق بتطوير العلاقات بين المؤسسات التشريعية و تعزيزها وبما يخدم مصلحة البلدين".