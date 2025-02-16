رئيس مجلس النواب العراقي يصل تركيا

2025-02-16 21:35:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وصل رئيس مجلس النواب العراقي، محمود المشهداني، مساء اليومالأحد، إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية.

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب ورد لوكالة شفق نيوز،فإنه "من المؤمل ان يجري المشهداني عدة لقاءات مع المسؤولين في تركيا للتباحثحول تطوير العلاقات بين البلدين ومناقشة التطورات التي تشهدها المنطقة".

وأضاف البيان، "كما سيناقش المشهداني مع المسؤولين أيضاً ملفات تتعلقبتطوير العلاقات بين المؤسسات التشريعية وتعزيزها وبما يخدم مصلحة البلدين".