الهجرة تعلن إعادة 3200 عائلة عراقية من مخيم الهول بعد إنجاز التدقيق الأمني

2025-02-16 21:40:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – نصار الحاجأعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الأحد، إعادة 3200 عائلة عراقية من مخيم الهول في سوريا بعد تدقيق أفرادها أمنياً، فيما لفتت إلى أن جميع الأطفال العائدين يحملون الجنسية العراقية.وقال المتحدث باسم الوزارة، علي عباس، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الحكومة العراقية تواصل جهودها لإعادة الرعايا العراقيين من مخيم الهول، نظراً لما يشكله من مصدر قلق أمني، خاصة في ظل الأوضاع غير المستقرة في سوريا".وأوضح، أن "العراق التزم منذ البداية بسحب رعاياه من المدققين أمنياً وجعل تفكيك المخيم وإعادة العراقيين منه ضمن أولوياته".وأضاف عباس، أن "الحكومة، نقلت ثلاث دفعات جديدة من المخيم، ليصل إجمالي العائلات التي تم نقلها منذ بدء العملية إلى أكثر من 3,200 عائلة، أي ما يعادل حوالي 12,500 شخص".وأشار إلى أن "أكثر من 9,000 من العائدين خضعوا لبرامج التأهيل النفسي والمجتمعي، في حين لا يزال هناك نحو 833 عائلة عراقية في المخيم، والعمل جارٍ على إعادتهم تدريجياً"، مبيناً أن "إجمالي عدد العراقيين المتبقين في المخيم يبلغ حالياً 15,000 شخص، بمن فيهم النساء والرجال والأطفال، ما يتطلب ترتيبات لوجستية خاصة لضمان إعادتهم بأمان".وأكد المتحدث باسم الوزارة أن "العراق لم يقم بنقل أي طفل غير عراقي"، موضحاً أن "جميع الأطفال العائدين هم عراقيون، حيث تخضع عملية إعادتهم لإجراءات تحقق دقيقة، تشمل فحص الحمض النووي (DNA) لضمان هوياتهم".