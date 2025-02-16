الوائلي يتفق مع المياحي على آلية جديدة لدخول الشاحنات الفارغة لمنفذ زرباطية

2025-02-16 21:40:01 - المصدر: واع

بغداد – واعاتفق رئيس هيئة المنافذ الحدودية، اللواء عمر عدنان الوائلي، ومحافظ واسط محمد جميل المياحي، على آلية جديدة لدخول الشاحنات الفارغة لمنفذ زرباطية، فيما أكد الوائلي، على ضرورة تعظيم الإيرادات ومنع أي تلاعب في الرسوم الجمركية أو توصيف البضائع الواردة".وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الوائلي أجرى زيارة تفقدية إلى منفذ زرباطية يرافقه محافظة واسط محمد المياحي استنادًا إلى التوجيهات الحكومية بضرورة التواجد الميداني لرؤساء الدوائر لمتابعة عمل مؤسساتهم والوقوف على التحديات بشكل مباشر"، مؤكدة أن "الوفد اطلع على آليات العمل داخل المنفذ، وناقش الإجراءات المتبعة لتحسين الأداء ومعالجة أي معوقات تؤثر على سير العمل".وأضافت الهيئة، أن "محافظ واسط أوعز بتلبية جميع متطلبات المنفذ لضمان تقديم أفضل الخدمات، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على تحقيق أعلى مستوى من الانسيابية في حركة التبادل التجاري وتسهيل دخول المسافرين".وأشارت الهيئة إلى أنه "تم الاتفاق خلال الزيارة على آلية جديدة لتنظيم دخول الشاحنات الفارغة، وفقًا لتوجيهات مكتب رئيس مجلس الوزراء، والتي تلزم إدارة المنفذ بتحديد أعداد ونوع الشاحنات بناءً على طلب وكلاء الإخراج، لضمان العدالة والشفافية في تنظيم دخولها".وتابعت، أن "رئيس الهيئة عقد اجتماعًا مع وكلاء الإخراج، حيث استمع إلى متطلباتهم، وشدد على ضرورة تعظيم الإيرادات، والالتزام بالسياقات القانونية، ومنع أي تلاعب في الرسوم الجمركية أو توصيف البضائع الواردة".وأكدت الهيئة، أن "هذه الزيارات الميدانية تأتي في إطار الحرص الكبير على متابعة سير العمل داخل المنافذ الحدودية بشكل مباشر، ووضع الحلول السريعة لأي مشكلات قد تؤثر على كفاءة الأداء، لضمان استمرارية العمل وفق الأصول المعتمدة".