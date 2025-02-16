2025-02-16 21:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أقر المجلس التنسيقي الصناعي العراقي، يوم الأحد،توطين صناعة المعادن الثمينة والمنتجات التجميلية في البلاد، إلى جانب حزمة منالقرارات الأخرى.

وذكر مكتب لرئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، في بيانورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير ترأس اليوم، اجتماع المجلس التنسيقي الصناعي، وجرىفيه استعراض واقع الصناعة الوطنية وأبرز متطلباتها.

ووجّه السوداني، بحسب البيان، بـ"الانعقاد الدوريوالشهري للمجلس من أجل معالجة جميع الاشكالات التي تعترض عمل الصناعيين".

وأضاف البيان، أن "الاجتماع شهد اتخاذ عدد من القراراتالمهمة، فقد تقرر الإسراع بتشغيل وحدات الزيوت الأساس في مصافي الجنوب والشماللزيادة تأمين احتياج القطاع الصناعي الخاص، كما أقر زيادة إنتاج البنزويل من خلالدعوة المستثمرين لإقامة مشاريع لإنتاجها محلياً".

وتابع البيان، "في إطار نهج الحكومة بتوطين الصناعاتفي العراق، جرى إقرار توطين صناعة المعادن الثمينة، من ذهب ومجوهرات، بالإضافة الىالمنتجات التجميلية، مع التوجيه بتقديم جميع التسهيلات اللازمة للراغبين بإقامةالمصانع الخاصة بها، وتقرر مراقبة كميات الذهب المصدرة إلى الخارج، عبر ضوابط تحددالكميات المعاد تصنيعها، وتقديم وثائق الى البنك المركزي تؤمن قيمة الكميةالخارجة، وإرجاع الكمية بعد إكمال تصنيعها للبلد، بمراقبة من البنك المركزي".

وأوضح البيان، "ومن أجل توفير متطلبات عمل المصانع،جرى إقرار وضع استثناء جزئي للمعامل والمنشآت الصناعية الحكومية والأهمية،وتجهيزها بالطاقة الكهربائية خارج أحمال الذروة، كما جرت مناقشة موضوع تقديم خطةالى وزارة الكهرباء لعزل مغذيات المناطق الصناعية عن المناطق السكنية لتجهيزهابالكهرباء خلال هذا العام".

وفي مجال تنظيم العمل الصناعي، وفقاً للبيان، تقرر أن يكونتعامل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، التي لها تماس مع القطاع الصناعيالخاص، حصراً من خلال المديرية العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعةوالمعادن، ولا يحق لأي جهة منع أو إيقاف أي مشروع صناعي إلا من خلال التنسيق معالمديرية المذكورة، كونها الجهة القطاعية المسؤولة عن تنظيم عمل القطاع الصناعيالخاص.

وبحسب البيان، فقد تقرر عدم زيادة بدلات ايجار الأراضيالمشيد عليها مشروعات صناعية تنفيذاً لقرار لجنة الشؤون الاقتصادية (244 لسنة2011)، وقرار مجلس الوزراء (24413 لسنة 2024)".

وفي مسار جهود الحكومة للحد من التلوث وحماية البيئة، أوضحالبيان، أن "الاجتماع قرر توجيه وزارة النفط بوضع خطة لتهيئة الغاز السائل/LPG، لمعامل الطابوق العاملة في عموم مناطقالعراق بدلاً من الوقود المستخدم حالياً، وهو النفط الأسود المسبب للتلوث، ودراسةأسعار الغاز السائل المجهز لهذه المعامل؛ ليكون مشجعاً لأصحاب المعامل بالتحوللاستخدامه".

وبين البيان، أنه "تم اتخاذ قرار باستثناء الموادالأولية المستوردة من قبل أصحاب المصانع الوطنية، بموجب كشف تقارير الحاجة الصادرمن المديرية العامة للتنمية الصناعية او اتحاد الصناعات العراقي، بشأن الفحص منقبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، استناداً الى قرار مجلس الوزراء(24261 لسنة 2024)، الذي يخص المواد التامة الصنع المستوردة والمواد التامة الصنعداخل البلد، التي يتم فحصها من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ولايشمل المواد الاولية".

وأكد الاجتماع، على الهيئة الوطنية للاستثمار بنصب منظوماتتوليد الطاقة الشمسية بنسبة 50% كحد أدنى، مع استخدام المواد العازلة في بناءالوحدات السكنية والشقق.