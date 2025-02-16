البنك المركزي العراقي ينفي تعرض مصارف عراقية لعقوبات دولية

2025-02-16 22:00:04 - المصدر: كونا

بغداد - 16 - 2 (كونا) -- نفى البنك المركزي العراقي اليوم الأحد فرض عقوبات دولية على مصارف عراقية مؤكدا نجاح مخرجات الاجتماع الفصلي الأول للعام الحالي مع وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.وذكر البنك في بيان أن العمليات المنفذة من المصارف العاملة في العراق تعتمد بشكل كبير على ثقة المصارف المراسلة العالمية بالقطاع المصرفي العراقي مؤكدا عدم صحة ما يتم تداوله من تعرض عدد من المصارف العراقية للعقوبات الدولية.وأوضح أن الاجتماع الفصلي الأول للعام الحالي مع (الخزانة الأمريكية) و(الفيدرالي الأمريكي) الذي عقد في دولة الإمارات أخيرا "تكلل بالنجاح".وأشار إلى "التأكيد الأمريكي" من أن نظام التوزيع النقدي للدولار في العراق يعد "الأكثر رقابة وسيطرة في العالم".وأوضح أن الاجتماع خلص كذلك إلى الإشادة بخطوات البنك المركزي العراقي في عمليات التحويلات الخارجية ومعالجة المخاطر المترتبة على تلك العمليات. (النهاية) ع ح ه / م ج ب