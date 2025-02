2025-02-16 22:10:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى أقر المجلس التنسيقي الصناعي العراقي، اليوم الأحد، توطين صناعة المعادن الثمينة والمنتجات التجميلية في البلاد، إلى جانب حزمة من القرارات الأخرى. وذكر مكتب لرئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، في بيان تلقته (المدى)، أن الأخير ترأس اليوم، اجتماع المجلس التنسيقي الصناعي، وجرى فيه استعراض واقع الصناعة الوطنية وأبرز متطلباتها. ووجّه السوداني، بحسب البيان، […]

The post المجلس التنسيقي الصناعي يقرّ توطين صناعة المعادن الثمينة والمنتجات التجميلية appeared first on جريدة المدى.