2025-02-16 22:10:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى كشف القيادي في الإطار التنسيقي، رحمن الجزائري، اليوم الأحد، أن إعلان عودة التيار الوطني الشيعي العراقي "التيار الصدري سابقاً" بزعامة مقتدى الصدر، ستكون بعد شهر رمضان المقبل، وفيما أكد "التيار" هو الأول شيعياً، وسيكون الأوفر حظا بالانتخابات، توقع انسحاب أعضاء من منظمة والتحاقهم بالصدر. وقال الجزائري عن التحضيرات السياسية للانتخابات التشريعية المقبلة في […]

The post الإطار التنسيقي "يغازل" الصدر: تياره الأول شيعياً appeared first on جريدة المدى.