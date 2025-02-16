مستقبل الرئيس الأرجنتيني مهدد بسبب عملة مشفرة

2025-02-16 22:50:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

من المحتمل أن يمثل الرئيس الأرجنتيني، خافيير ميلي، لمحاكمة برلمانية في الكونغرس، وفقاً لما صرح به نواب من المعارضة، وذلك بعد أن روَّج الزعيم الليبرالي لعملة مشفرة سرعان ما انهارت قيمتها. وفي فجر يوم السبت الماضي، نشر ميلي منشوراً على منصة إكس يوصي فيه بعملة مشفرة غير معروفة نسبياً تحمل اسم LIBRE، مما أدى إلى ارتفاع مفاجئ في قيمتها لتصل إلى نحو 5 دولارات . ومع ذلك، انهارت العملة المشفرة بعد ساعات قليلة فقط، ليهبط سعرها إلى أقل من 1 دولار، وفق رويترز. وتراجع مايلي بسرعة عن موقفه بعد الترويج لعملة مشفرة، حيث قال الرئيس الذي يصف نفسه بـ الرأسمالي الفوضوي إنها يمكن أن تعزز اقتصاد البلاد المتدهور. بعد أن روج مايلي للعملة، المعروفة باسم ليبرا، ارتفعت قيمتها بأكثر من 2000٪ في 40 دقيقة فقط قبل أن تنهار. وقال مايلي، الذي كان له الفضل على نطاق واسع في ترويض التضخم المتفشي في الأرجنتين منذ توليه منصبه في عام 2023 – إنه أمر بإجراء تحقيق في الحادث، الذي وصفه المشرعون المعارضون بأنه “فضيحة لم يسبق لها مثيل”. يعكس صعود وهبوط ليبرا العملات المشفرة المختلفة المرتبطة بالرئيس الأميركي دونالد ترامب وعائلته، والتي شهدت أيضاً مكاسب سريعة وسحب المستثمرين الأوائل أموالهم، في حين تكبد المتبنون المتأخرون لعملات الميم خسائر تراكمية تصل إلى ملياري دولار، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز. وشدَّد خصوم ميلي السياسيون على أن الفضيحة تسببت في خسائر فادحة، حيث فقد كثير من المستثمرين ملايين الدولارات، بينما حقق آخرون ثروات نتيجة حصولهم على معلومات داخلية مميزة. وتشهد حملة الإقالة ضد ميلي تصاعداً داخل الكونغرس، حيث يطالب المشرعون بالكشف عن الجهات التي استفادت من الارتفاع الحاد في قيمة العملة، ثم انهيارها اللاحق. من جانبها، أشارت غرفة التكنولوجيا المالية في الأرجنتين إلى أن القضية قد تكون عملية احتيال، حيث يقوم مطورو العملات المشفرة بزيادة قيمة العملة عن طريق جذب استثمارات حقيقية، ثم يسحبون استثماراتهم فجأة، مما يؤدي إلى انهيار السعر. وقال النائب لياندرو سانتورو، عضو تحالف المعارضة: هذه الفضيحة، التي أحرجتنا على المستوى الدولي، تتطلب منا تقديم طلب للمساءلة الدستورية ضد الرئيس». وأضاف: «حتى لو لم يكن ميلي متورطاً بشكل مباشر، فإن تأييده للعملة خلق فخاً مالياً لكثير من المستثمرين. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام