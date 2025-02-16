2025-02-16 22:54:04 - المصدر: ايشان

أكد ديفيد فيليبس، المستشار السابق في وزارة الخارجية الأميركية، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم تحدد بعد تفاصيل سياستها تجاه ما وصفها بـ “التهديدات” التي تشكلها الفصائل المسلحة العراقية. وأوضح فيليبس في تصريح صحفي تابعته “إيشان”، أن “تركيز ترامب في هذه المرحلة سيكون على تعزيز وحدة العراق الوطنية، مشيراً إلى أن الرئيس الأميركي […]

ظهرت المقالة مسؤول أمريكي سابق يحذر العراق: تخلصوا من سلاح الفصائل.. الرفض سيترك أثراً سلبياً على البلد أولاً على ايشان.



