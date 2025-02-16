الأمن النيابية: العراق لا يحتاج لقوات التحالف الدولي بل للتعاون الاستخباراتي والتسليح

2025-02-16 22:55:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، يوم الأحد، عدم حاجة العراق إلى التحالفالدولي في أراضيه بعد تطور قدرات القوات الأمنية بمختلف صنوفها.

وقالعضو اللجنة أحمد الموسوي لوكالة شفق نيوز، إن "لجنة الأمن والدفاع النيابيةتدعم جهود الحكومة العراقية لخروج قوات التحالف من البلاد، وقد خاضت الحكومة أكثرمن جولة للمباحثات مع هذه القوات".

وأشارإلى أن "هناك التزاماً بين الحكومة وقوات التحالف الدولي لخروجها في الوقتالمحدد من البلاد"، لافتاً إلى أنه "لا يوجد مبرر لوجود هذه القوات داخلالعراق كون البلد تعافى وهناك استقرار ملموس وجميع الأجهزة الأمنية تؤدي واجباتها لترسيخالأمن والاستقرار".

وتابعالموسوي "وجود هذه القوات هو وجود ثانوي في الأرضي العراقية، وكانت تتحجج بوجودهالحاجة العراق إلى الغطاء الجوي"، موضحاً "العراق بحاجة إلى الدعمالاستخباراتي والفني وكذلك تسليح الجيش العراقي ونحتاج من الدول الصديقة الأسلحةالتي تتناسب مع خطر المنطقة".

يشارإلى أن هناك اتفاقاً بين بغداد وواشنطن لخروج جميع قوات التحالف بقيادة الولاياتالمتحدة من قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار، على أن تقلص بشكل كبيروجودها في بغداد بحلول أيلول/ سبتمبر 2025.