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الرصد الزلزالي: تسجيل هزتين أرضيتين قرب الحدود العراقية الإيرانية

الرصد الزلزالي: تسجيل هزتين أرضيتين قرب الحدود العراقية الإيرانية
الرصد الزلزالي: تسجيل هزتين أرضيتين قرب الحدود العراقية الإيرانية
2025-02-16 23:45:02 - المصدر: واع
بغداد – واع
أعلنت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي، تسجيل هزتين أرضيتين قرب الحدود العراقية الإيرانية.
وذكر إعلام الأنواء  في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن " مراصدنا الزلزالية سجلت مساء اليوم الأحد حدوث هزتين أرضيتين تبعد (90) كم عن الحدود العراقية الإيرانية بلغت قوة الهزة الأولى (4,7) درجة والهزة الثانية بلغت  قوتها (5,2) درجة" . 
وأضاف، ان " تم الشعور بها من قبل المواطنين  في المناطق القريبة من الحدود"، داعية المواطنين إلى "الابتعاد عن الأخبار الكاذبة والإشاعات والالتزام بالوصايا الزلزالية".


الرصد الزلزالي: تسجيل هزتين أرضيتين قرب الحدود العراقية الإيرانية

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