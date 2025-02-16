الرصد الزلزالي: تسجيل هزتين أرضيتين قرب الحدود العراقية الإيرانية

2025-02-16 23:45:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي، تسجيل هزتين أرضيتين قرب الحدود العراقية الإيرانية.وذكر إعلام الأنواء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن " مراصدنا الزلزالية سجلت مساء اليوم الأحد حدوث هزتين أرضيتين تبعد (90) كم عن الحدود العراقية الإيرانية بلغت قوة الهزة الأولى (4,7) درجة والهزة الثانية بلغت قوتها (5,2) درجة" .وأضاف، ان " تم الشعور بها من قبل المواطنين في المناطق القريبة من الحدود"، داعية المواطنين إلى "الابتعاد عن الأخبار الكاذبة والإشاعات والالتزام بالوصايا الزلزالية".



