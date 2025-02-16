الرصد الزلزالي: تسجيل هزتين أرضيتين قرب الحدود العراقية الإيرانية
2025-02-16 23:45:02 - المصدر: واع
بغداد – واع
أعلنت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي، تسجيل هزتين أرضيتين قرب الحدود العراقية الإيرانية.
وذكر إعلام الأنواء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن " مراصدنا الزلزالية سجلت مساء اليوم الأحد حدوث هزتين أرضيتين تبعد (90) كم عن الحدود العراقية الإيرانية بلغت قوة الهزة الأولى (4,7) درجة والهزة الثانية بلغت قوتها (5,2) درجة" .
وأضاف، ان " تم الشعور بها من قبل المواطنين في المناطق القريبة من الحدود"، داعية المواطنين إلى "الابتعاد عن الأخبار الكاذبة والإشاعات والالتزام بالوصايا الزلزالية".
أعلنت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي، تسجيل هزتين أرضيتين قرب الحدود العراقية الإيرانية.
وذكر إعلام الأنواء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن " مراصدنا الزلزالية سجلت مساء اليوم الأحد حدوث هزتين أرضيتين تبعد (90) كم عن الحدود العراقية الإيرانية بلغت قوة الهزة الأولى (4,7) درجة والهزة الثانية بلغت قوتها (5,2) درجة" .
وأضاف، ان " تم الشعور بها من قبل المواطنين في المناطق القريبة من الحدود"، داعية المواطنين إلى "الابتعاد عن الأخبار الكاذبة والإشاعات والالتزام بالوصايا الزلزالية".