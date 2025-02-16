2025-02-16 23:54:04 - المصدر: ايشان

قال نائب رئيس الوزراء الأسبق بهاء الأعرجي، اليوم الأحد، إن ترامب لم يتخذ لغاية الآن أي خطوة تجاه الملف العراقي، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء سيزور واشنطن لبحث عدة ملفات. وذكر الأعرجي، في تصريح متلفز، أن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني سيجري زيارة إلى الولايات المتحدة خلال الأشهر المقبلة”، مبيناً أن “الزيارة ستحمل عدداً كبيراً […]

ظهرت المقالة الأعرجي: لم يتطرق أحد إلى هيكلة الحشد.. وهناك خطوات إيجابية بشأن حل الفصائل أولاً على ايشان.



