مفتن: رئيس الوزراء وافق على صرف منحة مالية لاتحاد الكرة

2025-02-16 23:55:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – رحمن حميدكشف رئيس اللجنة الأولمبية العراقية عقيل مفتن، عن موافقة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني صرف منحة مالية لاتحاد الكرة، داعياً وزارة المالية إلى الإسراع بإطلاقها.وقال مفتن لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الرياضة مشروع دولة لثقافة مجتمع ونهضة جيل، فلا بد من تشجيع العوائل العراقية لدفع أبنائهم إلى الرياضة بمختلف صنوفها وأشكالها"، مشدداً على "ضرورة تكاتف الجميع لدعم الرياضة ونهضتها".وأضاف أنه "قبل يومين التقى رئيس الوزراء وطالبه بدعم اتحاد كرة القدم بمنحة سريعة لأنه يمر بأزمة مالية كبيرة"، لافتاً إلى أنه "متنبني لموضوع اتحاد الكرة من أجل حل أزمته المالية".وأشار إلى انه "وجه الإدارة المالية في اللجنة الأولمبية بأنها تعمل تحت إمرة اتحاد الكرة "، داعياً وزيرة المالية إلى "صرف الدفعة يوم غد الإثنين التي وافق عليها رئيس الوزراء"وبين أن " رئيس الوزراء كان ومازال الداعم الأول للرياضة في العراق".