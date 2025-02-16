2025-02-16 23:55:02 - المصدر: واع

بغداد - واعقدّم وفدُ منتخب الشباب لكرةِ القدم احتجاجاً رسمياً واستئنافاً لدى الاتحادِ الآسيويّ لكرةِ القدم، بخُصوصِ البطاقة الحمراء التي حصلَ عليها لاعبُ المنتخب علي مخلد في مباراتنا أمام السعودية والتي انتهت بفوز منتخبِ الشباب بهدفٍ نظيفٍ ضمن بطولةِ آسيا دون 20 عاماً.وقال المديرُ الإداريّ لمنتخبِ الشباب نديم كريم، في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "إدارةَ المنتخب تقدّمت باستئنافٍ رسميّ لدى الاتحادِ الآسيويّ لكرة القدم بخُصوصِ البطاقة الحمراء للاعب علي مخلد في الدقيقة 77 بعد حصوله على البطاقةِ الصفراء الثانية."وأضاف كريم: "تقدمنا بطلبِ استئنافٍ رسميّ بعد المباراةِ مباشرةً، لكون حالة البطاقة الصفراء الثانية على اللاعب علي مخلد صاحب الرقم 15، لم تكن صحيحةً، وكانت ظالمةً لأن اللاعبَ لم يقم بلمسِ اللاعب السعودي إطلاقاً، ولا توجد حالةٌ تستوجبُ البطاقةَ الثانية، وقمنا بإرفاقِ الحالةِ مع الطلبِ، وبانتظار ردِّ الاتحادِ الآسيويّ في الساعاتِ المُقبلة".