في أربيل وسوران.. "أعمال عنف" وإطلاق نار عشوائي وذئاب تهاجم عائلة

2025-02-17 00:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة أربيل، مساء اليوم الأحد، القبض علىعدد من المتهمين بتهمة إطلاق النار، وذلك إثر نزاع نشب بينهم وبين طرف آخر بسبب خلافاجتماعي، ما أدى إلى أعمال عنف وإطلاق نار عشوائي.

وأكدت المديرية، أن "اللجوء إلى العنف والانتقام ليس الحل، فإنناندعو جميع المواطنين إلى التواصل مع الشرطة في حال وقوع أي مشكلة، لضمان حلها وفق القانونوإعادة الحقوق إلى أصحابها. كما نشدد على أن كل من يرتكب أعمال العنف أو يطلق النارسيواجه المساءلة القانونية وسيُقدَّم للعدالة".

وفي إدارة سوران المستقلة بإقليم كوردستان، تمكنت فرق الدفاع المدني فيسوران، مساء اليوم الأحد، من إنقاذ زوجين غادرا أربيل بهدف التنزه في "وادي فيلاو"وتعرضا لهجوم من قطيع ذئاب.

وأعلنت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "هذه هي المرة الأولىالتي يتم فيها تسجيل حادث غريب من هذا النوع ضمن حدود إدارتهم".