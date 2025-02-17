بمشاركة زوجة الضحية.. القبض على متهم بقتل شقيقه في بغداد

2025-02-17 00:30:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، (16 شباط 2025)، بإلقاء القبض على متهم بجريمة قتل شخص في منطقة الأمين جنوب شرقي العاصمة بغداد.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، انه "بتاريخ أول أمس الجمعة، حصل حادث قتل ضمن منطقة الأمين لامرأة اقدمت الى قتل زوجها، وخلال التحقيقات معها اتضح ان من ساعدها ومشترك بجريمة القتل هو شقيق زوجها".

وأضاف المصدر، انه "تم القبض على المتهم واعترف صراحة بمساعدة زوجة شقيقه لأسباب غير معروفة ومستمر التحقيق معهما".