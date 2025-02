تعديل سلم الرواتب «لا أمل له».. اللجنة المالية «تتحجج» بضيق ما تبقى من عمر البرلمان

2025-02-17 00:30:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ حيدر هشام مع قرب انتهاء عمر الحكومة الحالية، يتساءل العديد من الموظفين عن مصير قانون تعديل سلم الرواتب، والذين ضجت مسامعهم بالحديث عنه من الاوساط السياسية والنيابية، في وقت رمى البرلمان الكرة في ملعب الحكومة، اقرت الاخيرة بوجود صعوبة كبيرة بتمريره بظل الحاجة الى اجراء عدد كبير من التعديلات على القوانين. وكان رئيس الوزراء […]

