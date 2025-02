الإطار لا يعارض دعوة الشرع إلى «قمة بغداد»: علاقتنا بسوريا أخوية

2025-02-17 00:30:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى أكد نائب عن ائتلاف دولة القانون، توجيه دعوة رسمية للرئيس الانتقالي لسوريا أحمد الشرع لحضور «قمة بغداد»، مشيراً إلى أن رسم سياسة الدولة بيد رئيس الحكومة ووزارة الخارجية، فيما نفى مصدر في الإطار التنسيقي ما تردد إزاء رفض الأخير لحضور الشرع في القمة. وقال النائب عن دولة القانون، داخل راضي، إنه “لا صحة […]

