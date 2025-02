2025-02-17 00:30:06 - المصدر: جريدة المدى

 ترجمة/ حامد أحمد كشف تقرير لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية UNDP حول الجهود المبذولة لمواجهة وتجاوز الازمة الإنسانية التي خلفها ارهابيو داعش، على مدى ثلاث سنوات من إرهاب وتدمير وتهجير ملايين في عدة مدن عراقية نجم عنها تضرر وتدمير 140 ألف منزل وثلثي اعداد مدارس تلك المدن، ذكرت المنظمة الدولية أنه منذ تأسيس صندوق دعم […]

