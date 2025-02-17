وفاة امرأة أثناء "عملية تجميل" وهروب الطبيب وضبط 9 مطلوبين وسط العراق

2025-02-17 00:30:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء اليوم الأحد، بوفاة امرأة في عقدها الرابعأثناء إجراء عملية (تغيير مسار المعدة وشفط الدهون) داخل إحدى المستشفيات الأهلية فيمنطقة الوزيرية بالعاصمة بغداد.

وأشار المصدر خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن "ذوي المتوفية قدمواشكوى ضد الطبيب الذي لاذ بالفرار بعد وفاة المرأة".

وفي بابل، أعلنت شرطة المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "القبضعلى تسعة مطلوبين للعدالة بتهم جنائية ومخالفات قانونية متنوعة، بالإضافة إلى ضبط أمبولةوأداة تعاطي أخرى للمخدرات بحوزة أحد المتهمين، وتوقيف أربعة أشخاص مخالفين للقوانين،بما في ذلك شروط الإقامة".