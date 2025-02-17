"لواط تحت تهديد السلاح" وسارق لزوج والدته.. القبض على 3 متهمين جنوبي العراق

2025-02-17 00:30:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء اليوم الأحد، بالقبض على 3 متهمين في محافظتيالبصرة والديوانية جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية ألقت القبض علىعصابة في منطقة خور الزبير غربي البصرة، تتكون من متهمين اثنين يقومان بممارسة اللواطمع ضحاياهم بالقوة تحت تهديد السلاح، ومن ثم يقومان بابتزاز ضحاياهم إلكترونياً".

وفي الديوانية، أوضح المصدر، أن "شرطة المحافظة تمكنت من القبض علىمتهم سرق مبلغ 11 مليون دينار من زوج والدته و8 ملايين دينار من أحد الدور السكنية،كما سرق المتهم أجهزة موبايل ومفروشات وبطانيات من دور المواطنين والمحال التجارية".