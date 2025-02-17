تفاصيل جديدة بشأن جريمة "مجرمة منطقة الامين" في بغداد

2025-02-17 00:30:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شهدت منطقة الأمين في العاصمة بغداد يوم الجمعةالماضي، حادثة قتل غامضة راح ضحيتها رجل على يد زوجته، وفقاً لما كشفته التحقيقاتالأولية.

وقالت مصادر أمنية، في حديث لوكالة شفق نيوز، اليوم الأحد، إن"التحقيقات بينت أن شقيق الضحية متورط في الجريمة، حيث اعترف بمساعدتها، دونالكشف عن الدوافع التي أدت إلى ارتكاب الجريمة".

وأضافت المصادر، أن "القوات الأمنية ألقت القبض علىالمتهمين، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لكشف المزيد من التفاصيل حول الحادثةودوافعها".

يذكر أن مصدراً أمنياً كشف لوكالة شفق نيوز، مساء يومالجمعة الماضي، عن قيام زوجة بقتل زوجها داخل غرفة نومهما شرقي العاصمة.

وقال المصدر، إن "الزوجة قامت بقتل الزوج الذي يعملموظفاً في وزارة الكهرباء، أثناء نومه داخل منزلهما ضمن منطقة الأمين مستخدمة مسدسالزوج نفسه".

وأضاف أن "قوة أمنية وصلت مكان الحادث واعتقلت الزوجةقبل أن تلوذ بالفرار، وبحسب ادعائها أنها أقدمت على قتله بسببمشاكل عائلية بينهما".