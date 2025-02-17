هزتان أرضيتان تضربان الحدود العراقية

2025-02-17 00:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الأنواء الجوية، مساء اليوم الأحد،تسجيل هزتين أرضيتين في غرب إيران على بعد 90 كم عن الحدود العراقية الإيرانية.

ووفقاً لبيان صادر عن المراصد الزلزالية العراقية وردلوكالة شفق نيوز، بلغت قوة الهزة الأولى 4.7 درجة على مقياس ريختر، بينما سجلتالهزة الثانية 5.2 درجة، مشيراً إلى أن المواطنين في المناطق القريبة من الحدودشعروا بالهزات.

وأكدت الهيئة، بحسب البيان، أنها "ستوافي المواطنينبأي مستجدات زلزالية أخرى"، داعية الجميع إلى "الابتعاد عن الأخبارالكاذبة والإشاعات، والالتزام بالإرشادات الوقائية في مثل هذه الحالات".