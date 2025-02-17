2025-02-17 00:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة المحلية في محافظة البصرة، يومالأحد، توزيعها سندات دور مجمع "المنحة الكويتية"، على سكنة منطقةالقاعدة الحدودية مع الكويت المتضررين من قرار ترسيم الحدود رقم 883 في العام 1993في البصرة.

وذكرت الحكومة، في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز،"جرى مساء اليوم الأحد تسليم 156 سنداً ضمن مجمع المنحة الكويتية للمستفيدينمن المجمع وبقيت 60 وحدة سكنية ستوزع سنداتها خلال الأسبوع المقبل".

وفي عام 1993 أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم (833)والذي قضى بترسيم الحدود بين العراق والكويت، والممتدة بطول نحو (216 كم)، وأدىتطبيق القرار بشكل جزئي في عهد النظام السابق إلى استقطاع مساحات واسعة من الأراضيالعراقية وضمها إلى الأراضي الكويتية.

ووقّع كل من العراق والكويت في (28 أيار 2013) مذكرتي تفاهمتتعلقان بترتيبات صيانة التعيين المادي للحدود المشتركة وتمويل مشروع إنشاء مجمعسكني في أم قصر، فيما أبدى الجانب الكويتي حينها استعداده لمساعدة العراق للخروجمن أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.