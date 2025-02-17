تسجيل هزة ارضية قرب الحدود العراقية مع ايران

2025-02-17 00:35:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الأحد، (16 شباط 2025)، عن تسجيل حدوث هزتين أرضيتين غرب ايران قرب الحدود العراقية.

وقال اعلام الأنواء الجوية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان: "المراصد الزلزالية، سجلت مساء اليوم الأحد، حدوث هزتين أرضيتين تبعد (90) كم عن الحدود العراقية الإيرانية بلغت قوة الهزة الأولى 4.7 درجة والهزة الأخرى بلغت قوتها 5.2 درجة".

وأضاف البيان، انه "تم الشعور بالهزتين من قبل المواطنين في المناطق القريبة من الحدود".











