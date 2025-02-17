رحلة تخييم تتحول إلى "كابوس" بعد محاصرة زوجين بقطيع من الذئاب في أربيل

2025-02-17 00:35:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

تحولت رحلة تخييم قام بها زوجان إلى بحيرة فيلاو في محافظة أربيل إلى كابوس بعد أن وجد السائحان نفسيهما محاصرين بقطيع من الذئاب مع حلول المساء.

ووفقًا لمتحدث الدفاع المدني في منطقة سوران بأربيل، روند هاودياني: "تم استقبال بلاغ يفيد بمحاصرة الذئاب للزوجين، مما دفع فرق الإنقاذ إلى التحرك على الفور لإنقاذهما".

وأكد هاودياني أن "فرق الإنقاذ تمكنت من فك الحصار عن الزوجين ونقلتهما إلى بر الأمان مع أمتعتهما، دون أن يتعرضا لأي أذى".





