مدير إقامة وجوازات مطار بغداد يوضح الإجراءات القانونية لسفر القاصرين

2025-02-17 01:40:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأصدر مدير قسم الإقامة والجوازات في مطار بغداد الدولي العميد الحقوقي أحمد الكناني، توضيحاً بشأن الإجراءات القانونية لسفر القاصرين.وقال الكناني في تصريح فديوي تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "في حال سفر القاصر مع ولي أمره، لا يوجد أي مانع قانوني من مغادرته البلاد، أما في حال عدم حضور ولي الأمر، فأنه يتطلب إصدار وكالة خاصة من الكاتب العدل أو تقديم حجة وصاية صادرة من المحاكم المختصة."وفيما يتعلق بحالة الوالد المتوفى، أضاف الكناني أنه" يجب تقديم حجة وصاية صادرة من المحاكم المختصة لإتمام سفر القاصر"، مؤكدا أنه "في حال تعذر الحصول على الوكالة أو حجة الوصاية، قد يضطر القاصر إلى تأجيل رحلته لحين حضور ولي أمره، ليتمكن بعدها من مغادرة البلاد بشكل قانوني".ووجه الكناني "بضرورة إصدار الوكالة الخاصة بالسفر للقاصرين لضمان امتثالهم للإجراءات القانونية وحماية حقوقهم".