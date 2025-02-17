التجارة تنفي توزيع مادة الملح خلال شهر رمضان المبارك

2025-02-17 01:40:01 - المصدر: واع

بغداد – واعنفت وزارة التجارة ، توزيع مادة الملح خلال شهر رمضان المبارك.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنها "نفت ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن توزيع مادة الملح خلال شهر رمضان المبارك"، مؤكدة أن "هذه المعلومات غير صحيحة".وأضافت، أنها "تتابع الوضع في الأسواق لضمان توفر المواد الأساسية للمواطنين"، داعية الجميع إلى "عدم الانسياق وراء الشائعات والتحقق من المعلومات من المصادر الرسمية. "