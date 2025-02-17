الجيش الأميركي يعلن قتل قيادي في تنظيم "حراس الدين" بسوريا

2025-02-17 06:00:06 - المصدر: اندبندنت عربية

قوات أميركية في سوريا (أ ف ب)

أعلن الجيش الأميركي الأحد أن الولايات المتحدة قتلت قيادياً في تنظيم "حراس الدين"، وهو فرع لتنظيم "القاعدة" في سوريا كان أعلن أخيراً حل نفسه.

وقالت القيادة الوسطى الأميركية (سنتكوم) في بيان على منصة إكس "في 15 فبراير (شباط)، نفذت قوات القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) ضربة جوية دقيقة في شمال غرب سوريا، استهدفت وقتلت مسؤولاً بارزاً في الشؤون المالية واللوجستية في تنظيم حراس الدين، الفرع التابع لتنظيم القاعدة".

ولم يحدد البيان هوية هذا المسؤول.

وأضاف "تأتي هذه الضربة في إطار التزام القيادة المركزية المستمر، جنباً إلى جنب مع شركائنا في المنطقة، لتعطيل وإضعاف جهود الإرهابيين في التخطيط والتنظيم وتنفيذ الهجمات".

وكان التنظيم الذي صنفته الولايات المتحدة "إرهابياً" قد أعلن حل نفسه بعد سقوط حكم رئيس النظام السابق بشار الأسد، كاشفاً للمرة الأولى بشكل رسمي أنه كان فرع تنظيم "القاعدة" في سوريا.

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تأسس تنظيم "حراس الدين" عام 2018 وكان ينشط في مناطق بشمال غرب سوريا.

وفي سبتمبر (أيلول) 2019، صنفت وزارة الخارجية الأميركية تنظيم "حراس الدين"، "كياناً إرهابياً عالمياً". وأعلنت الولايات المتحدة مراراً استهداف قياديين في التنظيم.

وأعلن الجيش الأميركي في سبتمبر تنفيذ ضربتين في سوريا أسفرتا عن مقتل 37 "إرهابياً" بينهم أعضاء في تنظيم "داعش" و"حراس الدين". وفي الشهر الذي سبق، أفاد الجيش الأميركي بأنه قتل قيادياً بارزاً في "حراس الدين" هو أبو عبد الرحمن المكي بضربة جوية في شمال غرب سوريا.

وسبق للسلطات السورية الجديدة أن أعلنت حل كل الفصائل المسلحة في البلاد في إطار سلسلة قرارات اتخذت للمرحلة الانتقالية بعد أقل من شهرين على إطاحة بشار الأسد.

وتنشر الولايات المتحدة ما لا يقل عن 2500 جندي في العراق ونحو 2000 في سوريا المجاورة، في إطار التحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش".

وأكدت واشنطن أنها كثفت الضربات الجوية منذ سقوط الأسد. وفي يوم سقوطه في 8 ديسمبر (كانون الأول)، أعلنت الولايات المتحدة تنفيذ ضربات استهدفت أكثر من 75 موقعاً تابعاً لتنظيم "داعش".



