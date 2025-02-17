محمد صلاح يعادل رقم جيرارد التاريخي

2025-02-17 08:15:02 - المصدر: واع

متابعة – واع

ترك المصري محمد صلاح بصمته في فوز ليفربول على وولفرهامبتون (2-1)، ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل صلاح هدف ليفربول الثاني من ركلة جزاء مع حلول الدقيقة 37.

وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن صلاح وصل إلى هدفه رقم 101 بملعب أنفيلد خلال مباريات البريميرليج.

وأصبح الدولي المصري ثالث أكثر لاعب يسجل في ملعب واحد على مدار تاريخ المسابقة، بالتساوي مع واين روني، أسطورة مانشستر يونايتد، في أولد ترافورد.

ويتأخر صاحب ال32 عاما عن الفرنسي تييري هنري (116) هدفا في ملعب هايبري، والأرجنتيني سيرجيو أجويرو (106) في ملعب الاتحاد.

كما أفادت "سكواكا" أيضا بأن صلاح أصبح أكثر لاعب يسجل أهدافا من علامة الجزاء في تاريخ الريدز بالدوري الممتاز، بالتساوي مع ستيفن جيرارد، بواقع 32 هدفا.

وبشكل عام، لا يتفوق على صلاح في هذا الصدد سوى ألان شيرار (56)، فرانك لامبارد (43) وهاري كين (33) هدفا من ركلات جزاء في البريميرليج.