الذهب يرتفع بفضل تراجع الدولار الأمريكي

2025-02-17 08:20:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين مع ضعف الدولار الأمريكي وترقب المستثمرين مزيدا من التفاصيل بشأن خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية، وهو ما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية العالمية.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 2899.73 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:13 بتوقيت جرينتش.

وكان الذهب قد سجل ذروة قياسية عند 2942.70 دولار في 11 فبراير/ شباط الجاري.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2912.50 دولار للأوقية.

وقال كالفن يونغ، كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى اوندا، إن ضعف الدولار وعدم اليقين بشأن كيفية تعامل ترامب مع شركاء تجاريين رئيسيين في تطبيق سياسته الخاصة بالتعريفات التجارية يدعمان الذهب.

ويؤدي ضعف الدولار إلى جعل السبائك أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 32.41 دولارا للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجلت أعلى مستوى منذ 31 أكتوبر/تشرين الأول 2024 يوم الجمعة، متمسكة بعوامل دفعت الذهب إلى مستويات قياسية مرتفعة متتالية، فيما يشير بعض المحللين إلى أن المستثمرين في المعدن ربما يهدفون إلى تحدي أعلى مستوى في عشر سنوات.

وارتفع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 986.85 دولارا للأوقية، وقفز البلاديوم اثنين بالمئة إلى 980.70 دولارا للأوقية.