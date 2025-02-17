2025-02-17 08:20:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط، الاثنين، لليوم الرابع على التوالي، بفعل توقعات بأن اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا قد يخفف العقوبات التي تعطل تدفقات الإمدادات وبسبب مخاوف من أن حروب الرسوم الجمركية العالمية قد تبطئ النمو الاقتصادي وتضعف الطلب على الطاقة.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 74.59 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01:12 بتوقيت جرينتش.

وهبط برنت 3.1 بالمئة في الجلسات الأربع الماضية بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولو إدارته أنهم بدأوا مناقشات مع روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 70.51 دولارا للبرميل، منخفضا 23 سنتا أو 0.3 بالمئة.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط 3.8 بالمئة على مدى الجلسات الأربع الماضية، وهبط في وقت سابق من الاثنين إلى 70.12 دولارا، وهو أدنى مستوى له منذ 30 ديسمبر/كانون الأول.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس الأحد إنه يعتقد أنه قد يلتقي "قريبا جدا" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن لمناقشة إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وتأتي تعليقاته في الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة وروسيا لإجراء محادثات أولية في المملكة العربية السعودية في الأيام المقبلة.

وقال هيرويوكي كيكوكاوا رئيس إن إس تريدنج وهي وحدة تابعة لشركة نيسان للأوراق المالية "الأسواق انخفضت بسبب احتمال وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا واحتمال تخفيف العقوبات على موسكو".

وأضاف أن "المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي الناجم عن حروب الرسوم الجمركية، بسبب تصرفات ترامب، تؤثر أيضا على الأسعار"، متوقعا أن يتداول خام غرب تكساس الوسيط بين 66 و76 دولارا لفترة من الوقت، حيث قد يؤدي المزيد من الانخفاض في أسعار النفط إلى كبح إنتاج النفط الأمريكي.

ويضغط خطر اندلاع حرب تجارية عالمية أيضا على الأسعار بعد أن أمر ترامب الأسبوع الماضي مسؤولي التجارة والاقتصاد بدراسة فرض رسوم جمركية متبادلة على الدول التي تفرض رسوما جمركية على السلع الأميركية وإعادة توصياتهم بحلول الأول من أبريل/نيسان.