الزوراء يحتضن أول مباراة آسيوية رسمية بلقاء الشرطة والعين الإماراتي

2025-02-17 08:55:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يشهد ملعب الزوراء الرياضي، مساء اليومالاثنين، حدثاً تاريخياً، حيث يستضيف أول مباراة رسمية آسيوية منذ افتتاحه، والتيستجمع بين الشرطة العراقي والعين الإماراتي ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرةمن دوري أبطال آسيا - النخبة.

وتنطلق المباراةفي تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت بغداد، وسط ترقب جماهيري لأداء الشرطة، رغمأن المواجهة تعد تحصيل حاصل بعد خروج الفريقين رسمياً من البطولة، حيث يمتلكالشرطة رصيد 3 نقاط، بينما حصل العين على نقطتين فقط.

ورغم عدم تأثيرالنتيجة على التأهل، فإن المباراة تكتسب أهمية خاصة للكرة العراقية، إذ أن فوزالشرطة سيضمن مقعدًا للأندية العراقية في دوري أبطال آسيا - النخبة 2026 - 2027.أما في حال الخسارة، مع فوز أحد الفرق الأردنية في بطولة دوري أبطال آسيا 2، فقديؤدي ذلك إلى خسارة نادٍ عراقي لمصلحة نادٍ أردني في النسخة المقبلة.