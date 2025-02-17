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الزوراء يحتضن أول مباراة آسيوية رسمية بلقاء الشرطة والعين الإماراتي

الزوراء يحتضن أول مباراة آسيوية رسمية بلقاء الشرطة والعين الإماراتي
الزوراء يحتضن أول مباراة آسيوية رسمية بلقاء الشرطة والعين الإماراتي
2025-02-17 08:55:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يشهد ملعب الزوراء الرياضي، مساء اليومالاثنين، حدثاً تاريخياً، حيث يستضيف أول مباراة رسمية آسيوية منذ افتتاحه، والتيستجمع بين الشرطة العراقي والعين الإماراتي ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرةمن دوري أبطال آسيا - النخبة.

وتنطلق المباراةفي تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت بغداد، وسط ترقب جماهيري لأداء الشرطة، رغمأن المواجهة تعد تحصيل حاصل بعد خروج الفريقين رسمياً من البطولة، حيث يمتلكالشرطة رصيد 3 نقاط، بينما حصل العين على نقطتين فقط.

ورغم عدم تأثيرالنتيجة على التأهل، فإن المباراة تكتسب أهمية خاصة للكرة العراقية، إذ أن فوزالشرطة سيضمن مقعدًا للأندية العراقية في دوري أبطال آسيا - النخبة 2026 - 2027.أما في حال الخسارة، مع فوز أحد الفرق الأردنية في بطولة دوري أبطال آسيا 2، فقديؤدي ذلك إلى خسارة نادٍ عراقي لمصلحة نادٍ أردني في النسخة المقبلة.

 

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